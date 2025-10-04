Haberler

Kocaeli'de Fabrika Patlamasında 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir OSB fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan OSB içerisinde bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Patlama, GEBKİM OSB içerisinde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dilovası ilçemizde bir iş yerinde meydana gelen iş kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İş kazası ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" denildi. - KOCAELİ

