Kocaeli'de Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de bir evden yapılan hırsızlık sonucunda 400 bin lira değerinde ziynet eşyası, cep telefonu ve nakit para çalındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüpheli Bursa'da yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.