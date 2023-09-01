Kocaeli'de Evden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Yakalandı
Kocaeli'de bir evden yapılan hırsızlık sonucunda 400 bin lira değerinde ziynet eşyası, cep telefonu ve nakit para çalındı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 2 şüpheli Bursa'da yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'de, evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos'ta İzmit'te bir evden 400 bin lira değerinde ziynet eşyası, cep telefonu ve nakit para çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen B.K. ve Ö.F.G, Bursa'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan B.K, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, Ö.F.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.