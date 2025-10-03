Kocaeli'de Eski Eşinini Eve Giden Adam Silahlı Saldırıya Uğradı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece bir kişinin silahla yaralandığı olayın detayları belli oldu. Eski eşinin evine giden şahsın çıkan tartışmada eski kayınbiraderi tarafından vurulduğu öğrenildi.

Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, C.İ. (41) sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu bacaklarından yaralanmış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayın detaylarına ulaşıldı. C.İ.'nin boşandığı eski eşinin evine geldiği ve ikili arasında kapının önünde tartışma çıktığı belirlendi. Tartışmaya dahil olan kadının erkek kardeşi C.Ö.'nün eski eniştesi C.İ.'ye tabancayla ateş ettiği tespit edildi. C.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KOCAELİ