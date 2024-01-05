Kocaeli'de Eski Eşini Tabancayla Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde eski eşini tabancayla boynundan vurarak öldüren zanlı ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 152/1 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.A, kısa süre önce boşandığı eşi Tülay Dağaşan (45) ile konuşmak için bulunduğu evin sokağına geldi. O sırada işten gelen Tülay Dağaşan, Ş.A.'yı karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı. İkili arasında başlayan konuşma tartışmaya dönüştü. Ş.A., tabanca ile eski eşine 5 el ateş etti. Tabancadan çıkan 3 kurşun kadının boynuna isabet etti. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, Ş.A. ise servis aracına binerek kaçtı. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gece polis ekiplerine teslim olan Ş.A.'nın bugün emniyetteki ifadeleri tamamlandı. Zanlı, alınan ifadesi sonrasında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ