Haberler

Kocaeli'de Eski Eşi ve Arkadaşını Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, eski eşi M.K.'yi darbedip yaraladıktan sonra bıçakla öldüren Burak Ergün tutuklandı. Olay, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Ercan Kavşut'u aracında bıçaklayarak öldürmesiyle sonuçlandı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, eski eşi M.K.'yi (30) darbedip yaraladıktan sonra ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşı Ercan Kavşut'u (36) caddede aracında bıçaklayarak öldüren Burak Ergün (34) tutuklandı.

Olay, 13 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'nde meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan Burak Ergül, bir süre önce memleketi Kocaeli'ye geldikten sonra boşandığı M.K.'yi darbedip bıçakladı. Ergül daha sonra, arkadaşı Ercan Kavşut'u, eski eşi M.K. ile ilişkisi olduğunu iddia ederek defalarca bıçakladı. Otomobilin direksiyon koltuğunda oturduğu sırada bıçaklanan Kavşut, yaralı halde kaçmaya çalışırken, yaklaşık 500 metre sonra park halindeki hafif ticari araca çarptı. Burak Ergün'ün Ercan Kavşut'u otomobilin içinde bıçakladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kavşut, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ercan Kavşut dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. M.K.'nin ise tedavisi sürüyor.

TUTUKLANDI

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, yaya olarak kaçan Burak Ergün ve onun kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü emniyetteki sorgusundan sonra serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden Burak Ergün tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.