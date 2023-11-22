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Kocaeli'de Eski Eş Tarafından Silahla Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir dönerci dükkanında meydana gelen olayda, eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.