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Kocaeli'de Eşini Uykusunda Boğarak Öldüren Şahıs Tutuklandı

Kocaeli'de Eşini Uykusunda Boğarak Öldüren Şahıs Tutuklandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Y.S., uykusunda eşi Esma Söğütçü'yü boğarak öldürdü. Olayın ardından yakalanan Y.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eşini uykusunda boğarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün sabah Adem Yavuz Mahallesi 2301. Sokak'taki iki katlı evde meydana gelmişti. 3 çocuk annesi Esma Söğütçü (33), uykusunda eşi Y.S. tarafından boğularak öldürülmüştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esma Söğütçü'nün hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kaçan Y.S. polis tarafından yakalanmıştı. Y.S.'nin cezaevinden 4 gün önce izinli olarak çıktığı öğrenilmişti.

Polis ekipleri tarafından sorgusu tamamlanan Y.S., Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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