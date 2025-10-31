Haberler

Kocaeli'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Adam İntihar Girişiminde Bulundu

Kocaeli'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren Adam İntihar Girişiminde Bulundu
Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, eşiyle tartıştıktan sonra onu bıçaklayarak öldürdü ve ardından kendine zarar verdi. Olayla ilgili araştırmalar devam ediyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini ağır şekilde yaraladı.

Olay, Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. R.G. ile eşi Binnur G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.G, 4 çocuk annesi eşi Binnur G'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Binnur G, olay yerinde hayatını kaybetti. Ardından zanlı, bıçakla kendi göğüs ve karnına vurarak intihara kalkıştı.

Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. R.G, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye, Binnur G'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Öte yandan, R. G'nin yaklaşık iki yıl önce de intihara kalkıştığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

