Kocaeli'de Emlak Ofisinde Yangın: Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli'de emlak ofisi olarak kullanılan 2 katlı konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Dilovası ilçesi Tepecik Mahallesi Kiraz Sokak'ta bulunan 2 katlı konteynerde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, konteyner küle söndü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ