Kocaeli'de Emlak Ofisinde Yangın: Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan emlak ofisi olarak kullanılan 2 katlı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Yangın, Dilovası ilçesi Tepecik Mahallesi Kiraz Sokak'ta bulunan 2 katlı konteynerde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, konteyner küle söndü.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
