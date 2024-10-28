Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Elektrikli Bisikletten Düşen İki Çocuk Hafif Yaralandı

Kocaeli'de Elektrikli Bisikletten Düşen İki Çocuk Hafif Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde elektrikli bisikletten düşen iki çocuk hafif yaralandı. Olay, bisikletin kaldırım taşına çarpması sonucu meydana geldi. Çocuklar hastaneye gitmeyi reddetti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde elektrikli bisikletten düşen 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erenler Sokak'ta seyir halinde olan bisiklet kaldırım taşına çarparak, kontrolden çıktı. Bisiklette bulunan 2 çocuk da yere düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan çocuklar hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polis ekipleri, ailelere elektrikli bisikleti teslim ederek, olay yerinden ayrıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa kocaeli Ulaşım Körfez Yaşam Çocuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefinden kesinlikle kopmayacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası terörle mücadelede net mesaj

 Neredeyse aynı! A Parti'nin logosu, Necmettin Erbakan'ın MSP'sini akıllara getirdi

A Parti'nin logosu, Erbakan'ın partisini akıllara getirdi

 İşte Yenidoğan çetesinin hesaba katmadığı o plan! Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş

Savcı, kritik hamlesiyle soruşturmanın kaderini belirlemiş
İstanbul Havalimanı'nda kadın polis, silahla canına kıydı

Kadın polis, İstanbul Havalimanı'nda canına kıydı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İp TV izlemek suç mu, kaçak maç izlemek suç mu, hapis cezası var mı? Mertens yok mu? Mertens neden yok (Galatasaray- Beşiktaş) Galatasaray Tottenham maçı ne zaman? Bein Sports 1 CANLI izle! (GALATASARAY BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Beşiktaş maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Ekim Çubuk, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 28 Ekim Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? KOSKİ Konya su kesintisi! 28-29 Ekim Karatay, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Esra Erol Avukat Hülya neden yok, Hülya Kuran ayrıldı mı, Umreye mi gitti, ne zaman dönecek? Ballon d'Or'u Rodri mi kazandı? Kızılay Haftası ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.