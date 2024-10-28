Kocaeli'de Elektrikli Bisikletten Düşen İki Çocuk Hafif Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde elektrikli bisikletten düşen 2 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erenler Sokak'ta seyir halinde olan bisiklet kaldırım taşına çarparak, kontrolden çıktı. Bisiklette bulunan 2 çocuk da yere düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan çocuklar hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Polis ekipleri, ailelere elektrikli bisikleti teslim ederek, olay yerinden ayrıldı. - KOCAELİ