Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Elektrikli Bisiklet Kazasında 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Elektrikli Bisiklet Kazasında 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de bir tanker sürücüsü tarafından sıkıştırılan elektrikli bisiklet, bariyerlere çarptı. 16 yaşındaki sürücü Eyüp Şahin hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'de tanker sürücüsünün fark etmeden sıkıştırması sonucu bariyere çarpan elektrikli bisiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Sürücünün 16 yaşında olduğu öğrenildi.

Kaza, D-130 kara yolu Gölcük istikameti Sanayi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 54 AFE 288 plakalı çimento yüklü tanker ile seyir halinde olan sürücü G.Ö., yolun kenarında ilerleyen elektrikli bisikleti fark etmedi. Tankerin sıkıştırdığı iddia edilen elektrikli bisiklet, demir bariyerlere çarptı. Elektrikli bisikletin paramparça olduğu kazada sürücü Eyüp Şahin ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şahin'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Eyüp Şahin'in 16 yaşında olduğu öğrenildi.

Tanker sürücüsü G.Ö.'nün ise polis merkezindeki işlemleri devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler 3-sayfa kocaeli Ulaşım Yaşam Kaza Eyüp

Dışişleri Bakanı Fidan: FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü istihbarat kaynaklarımız doğruluyor

FETÖ elebaşı gerçekten öldü mü? Bakan Fidan canlı yayında yanıtladı

 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

 FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

FETÖ'cü Hakan Şükür'den Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım
FETÖ elebaşının ölümü sonrası yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler

FETÖ elebaşının yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Şükür ne paylaştı? Fetullah Gülen'in ölümü sonrası ne dedi? Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri! FETÖ'nün başına kim gelecek? Fethullah Gülen'in yerine kim geçecek? INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Instagram'a neden girilmiyor? Instagram'da sorun mu var? (21 Ekim) Masterchef ıslak hamburger tarifi! Islak hamburger nasıl yapılır, malzemeleri neler? 29 Ekim 4 gün tatil mi? 29 Ekim ek ders ödenir mi? Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Masterchef 21 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI ALTIN KURU | 21 Ekim çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Fetullah Gülen nereye defnedilecek? Mustafa Kemal Zengin hangi hastanenin sahibi? (Yenidoğan Çetesi)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.