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Kocaeli'de Elektrik Trafosu Patladı, Alevler Yükseldi

Kocaeli'de Elektrik Trafosu Patladı, Alevler Yükseldi
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Olay anı vatandaş kameralarına yansıdı. İtfaiye ekipleri, trafodaki yangını büyümeden söndürdü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektrik trafosu, patlamanın ardından alev aldı. O anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu Caddesi'nde bulunan elektrik trafosunda bilinmeyen bir sebeple patlamaya meydana geldi. Patlamanın ardından alev alan trafo, mahalle sakinlerini de tedirgin etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafodaki yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

"Alevler çıkıyordu"

Mahallede sürekli elektrik kesintisi yaşandığını söyleyen Hakan Taşkıran, "Ben burada oturuyorum, dükkanım da burada. Patlamayı ilk gören benim. Direkt ekipleri aradım. Alevler çıkıyordu. Trafonun hemen altında arabada vardı. Büyük ihtimalle elektrik akımının fazla yüklenmesinden dolayı patlama oldu. Burada sürekli elektrik gidip geliyor. Bende elektrik işi yapıyorum, burada bir dengesizlik var" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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