İstanbul'daki 6.2'lik depremde 1025 bina az hasar aldı

İstanbul'daki depremde kaç bina hasar aldı? Bakan Kurum'dan açıklama
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı! 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Araç kalabalığın arasına daldı, çok sayıda ölü var
Bakanlık ifşa etti! Lahmacunda kalp eti kullanmışlar

Bakanlık markayı ifşa etti! Lahmacun yerine kalp yedirmişler
Aynı dönemde gönül ilişkisi kurduğu 6 kadını 12 milyon TL dolandırdı

12 milyon liralık büyük oyun! 6 kadını birden tuzağına düşürdü

Kocaeli'de Elektrik Çarpması Sonucu 3 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir demir çerçeve yüksek gerilim hattına temas edince üç kişi elektrik akımına kapılarak yaralandı. Olayın meydana geldiği yerde sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Demirin ucu elektrik teline temas edince facia yaşandı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde elektrik akımına kapılan üç kişi yaralandı.

Olay, 11.30 sıralarında Çamlıtepe mahallesi İnci sokak No: 18'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi U.E., iş arkadaşları E.Y. ve G.Y.'yi yardıma çağırdı. Balkona çıkarılan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki demir çerçeveyi yukarı çekmeye çalıştıkları sırada, demirin ucu yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan 3 kişi bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan U.E., E.Y. ve G.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yanık ünitesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.