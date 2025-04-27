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Kocaeli'de Elektrik Akımına Kapılan Üç Kişi Ağır Yaralandı

Kocaeli'de Elektrik Akımına Kapılan Üç Kişi Ağır Yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yüksek gerilim hattına temas eden demir çerçeveyi çekmeye çalışan üç kişi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde elektrik akımına kapılan üç kişi ağır yaralandı.

Olay, 11.30 sıralarında Çamlıtepe mahallesi İnci sokak No: 18'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi U.E., iş arkadaşları E.Y. ve G.Y.'yi yardıma çağırdı. Balkona çıkarılan yaklaşık 7 metre uzunluğundaki demir çerçeveyi yukarı çekmeye çalıştıkları sırada, demirin ucu yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan 3 kişi bir anda yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan U.E., E.Y. ve G.Y., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yanık ünitesine sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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