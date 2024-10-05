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Kocaeli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 4 Yaralı, 8 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de Eğlence Mekanına Silahlı Saldırı: 4 Yaralı, 8 Şüpheli Yakalandı
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Kocaeli'de bir eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayın ardından 8 şüpheli Sakarya'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, 4'ü tutuklandı. Şüpheliler arasında ciddi hapis cezaları bulunan kişiler yer alıyor.

Kocaeli'de eğlence mekanına yapılan silahlı saldırıda 4 kişinin yaralanmasına sebep olan 8 şüpheli, Sakarya'da operasyonla yakalandı. 2 şüphelinin toplam 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, bir şüphelinin ise 89 farklı konudan aranmasının olduğu tespit edildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 3 Ekim tarihinde saat 04.00 sıralarında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerindeki eğlence mekanında meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebepten dolayı eğlence mekanına silahla ateş açıldı. Olay sebebiyle D.G., M.G., T.K. ve M.B. isimli 4 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şüpheliler suç makinesi çıktı

Olaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince yapılan operasyonda Y.Ö., M.A., B.B., E.M., S.N.A., B.C., R.A., H.T. isimli 8 şüpheli, Sapanca'da yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden M.A'nın 33 yıl, B.B'nin 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu, S.N.A'nın ise 89 farklı konudan aranmasının olduğu tespit edildi. İfadeleri alınan 8 şüpheli, cinayet büro amirliğinde tamamlanan işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan şüphelilerden E.M. serbest bırakılırken B.C., R.A. ve H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; B.B., M.A., S.N.A. ve Y.Ö. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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