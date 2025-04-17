Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Adalet Bakanı Tunç: 55 bin kişinin affedileceği iddiası doğru değil

55 bin mahkuma af mı geliyor? Bakan Tunç tartışmalara noktayı koydu
Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı

Rasim Ozan Kütahyalı için gözaltı kararı
Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'nin cansız bedeni bulundu

Günlerdir aranan 7 yaşındaki Cumali'den acı haber

Kocaeli'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Yakalama, 2 Tutuklama

Kocaeli'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Yakalama, 2 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de yapılan düzensiz göçmen operasyonunda 7 kişi yakalandı. İlgili şahıslar, işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığıyla ilgili iki kişi tutuklandı.

Kocaeli'de düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik düzenlenen operasyonda 7 göçmen yakalandı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik, Gebze ve Karamürsel ilçelerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensizgöçmen yakalandı. Şahıslar işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem yapılan M.U. ve F.Ç. tutuklandı. - KOCAELİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.