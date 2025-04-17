Kocaeli'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 7 Yakalama, 2 Tutuklama
Kocaeli'de yapılan düzensiz göçmen operasyonunda 7 kişi yakalandı. İlgili şahıslar, işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığıyla ilgili iki kişi tutuklandı.
Kocaeli'de düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik düzenlenen operasyonda 7 göçmen yakalandı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.
Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzensiz göçmen hareketliliğine yönelik, Gebze ve Karamürsel ilçelerinde yapılan uygulamalarda 7 düzensizgöçmen yakalandı. Şahıslar işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Göçmen Kaçakçılığı suçundan işlem yapılan M.U. ve F.Ç. tutuklandı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa