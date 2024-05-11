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Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 27 organize suç örgütü üyesi yakalandı

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Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen 'Mahzen-43' operasyonlarında, elebaşılığını Uğur Özgen'in yaptığı organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar hakkında bilgi vererek, suç örgütlerine karşı mücadeleye devam edileceğini belirtti.

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "Mahzen-43" operasyonlarında; elebaşılığını Uğur Özgen'in (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen "Mahzen-43" operasyonlarında; elebaşılığını Uğur Özgen'in (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Kocaeli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Bitlis ve Aksaray olmak üzere 5 ilde düzenlenen "Mahzen-43" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, rüşvet, yağma ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu: 3 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişeğe el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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