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Kocaeli'de durdurulan araçtan 3 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de durdurulan araçtan 3 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Olaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmaları çerçevesinde, İzmit'te durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan A.S. isimli şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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