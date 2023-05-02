Kocaeli'de durdurulan araçtan 3 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan araçtan 3 düzensiz göçmen yakalandı. Olaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmaları çerçevesinde, İzmit'te durdurulan araçta 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan A.S. isimli şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa