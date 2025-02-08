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Kocaeli'de Düğüne Giden Ailenin Kazası: 6 Yaralı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düğün yolunda meydana gelen zincirleme kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, D-100 Karayolu'nda trafik aksadı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düğüne giden ailenin zincirleme kazaya karıştı, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Tütünçiftlik D-100 Karayolu Yeniyalı üstgeçidi altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Körfez'de ikamet eden aile, ilçedeki düğüne gitmek üzere 16 ES 341 ve 41 AYZ 386 plakalı otomobilleri ile yola çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle 2 otomobil ve 41 AKG 187 plakalı hafif ticari araç zincirleme şekilde kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2'si çocuk 6 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik uzun süre aksadı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yaklaşık 1 saat sonra tekrar trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
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Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu
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