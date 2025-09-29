Kocaeli'de Düğün Konvoyunda Drift Atan Sürücüye Rekor Ceza

Kocaeli'de düğün konvoyunda D-130 karayolunu kapatıp drift atan sürücüye 50 bin 729 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine el konulurken, araç da trafikten men edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda D-130 karayolunun üzerinde durdurarak drift atan sürücünün kimliğini tespit etti. Yapılan incelemede sürücüye drift atmak, muayenesiz araç kullanmak ve sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan toplam 50 bin 729 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. - KOCAELİ