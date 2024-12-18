Üye Girişi
Haberler
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Suriye Milli Ordusu, teröristlerin elindeki Kobani'ye harekat hazırlığında
Bir sonraki adımları ABD'nin planlarını bozacak cinsten
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e Noel oyuncaklı darbe
Askerlerin yüzünü yakan Putin'e ölümcül hediye
Gökçek'ten AK Partili Mustafa Tuna'ya sert sözler
Eski belediye başkanları birbirine düştü

Kocaeli'de Drift Yapan Sürücüye 40 Bin Lira Ceza

Kocaeli'de Drift Yapan Sürücüye 40 Bin Lira Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yaptığı sırada polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, bir polis aracına çarptı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, 40 bin 178 TL ceza aldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde drift yaptığı sırada polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan ve bir polis aracına çarpan sürücüye 40 bin lira ceza kesildi. Sürücü kendisini gözaltına alan ekiplere, "Benim arabamı bağlayamaz, hodri meydan" diye bağırdı.

Olay, gece saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre M.S.K. isimli sürücü kullandığı otomobille drift attı. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmak isterken polis aracına çarpınca yakalandı. Gözaltına alınan şahsın yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi.

"Benim arabamı bağlayamazsın"

Öte yandan polis ekiplerinin gözaltına almak istediği M.S.K., "Erkeksin ya. Ben Körfezdeyim. Benim arabamı bağlayamaz. Bu arabanın altına ben girerim, beni ezer. Hodri meydan. Ben ekmek teknemi bağlatmam" diye bağırdı.

Sürücüye 'trafiği tehlikeye sokmak', 'alkollü araç kullanmak' ve 'dur ihtarına uymamak' suçlarından toplam 40 bin 178 TL cezai kesildi. Sürücünün ehliyetine 8 ay el konulurken, otomobili de 2 ay trafikten men edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
img

"Ölünce beni kim yıkayacak?" mesajının sırrı çözüldü
img

Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sahte içki sattın' diyerek tekel bayisini bastı, öldüresiye dayak yedi
"Sahte içki sattın" diyerek tekel bayisini bastı, sonu kötü oldu
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Dünyanın en büyük iki otomotiv firması güçlerini birleştiriyor
Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
Olayların ilçesinde mide bulandıran görüntü
Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
Son hali içler acısı
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech'ten skandal açıklamalar
Ziyech'ten Okan Buruk ve Galatasaray'a ağza alınmayacak sözler
Afra Saraçoğlu'nun 'Çekmeyin' dediği yerini çekip yayınladılar
"Çekmeyin" dediği yerini çekip yayınladılar

Son Dakika Haberleri

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Kastamonuspor-Bodrum FK maçı CANLI, HD izle! Kastamonuspor-Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? 31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün ve hangi güne denk geliyor? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izleme linki! Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı CANLI HD, şifresiz izle! Boluspor-1461 Trabzonspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı izleme linki! Çorluspor 1947-Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef'te ceketi kim kazandı? MasterChef 2. ceketin sahibi kim oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 18 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? 19 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Müge Anlı canlı yayın izle! 18 Aralık Müge Anlı'da neler oldu? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık resmi tatil mi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.