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Kocaeli'de Drift Atan Sürücülere Ceza

Kocaeli'de Drift Atan Sürücülere Ceza
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İzmit ilçesinde drift atarak çevreye rahatsızlık veren iki sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak 64 bin 466 TL para cezasına çarptırıldı. Sürücülerin ehliyetlerine el konulurken araçları da trafikten men edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde drift atarak çevreye rahatsızlık veren iki sürücü, polis ekiplerine yakalandı. 64 bin 446 TL para cezası uygulanan sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, araçları da trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterteks Fuar Alanı içinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, iki ayrı aracın drift atarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edildi. Drift atan sürücülere, 64 bin 466 TL para cezası uygulanarak, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca araçlar da trafikten men edildi. Sürücülerin drift attığı anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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