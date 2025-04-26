İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı

Komşu ülkedeki korkunç patlama kamerada
Özel'den Bakan Tekin'e 'başörtüsü' yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

Bakan Tekin "Çıksın açıklasınlar" dedi, Özel güvence verdi
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç

Papa son yolculuğuna uğurlandı, bundan sonraki süreç hayli ilginç
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Kocaeli'de Dolu ve Sağanak Yağış Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Kocaeli'de Dolu ve Sağanak Yağış Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, TEM Otoyolu'nda sürücülerin zor anlar yaşamasına sebep oldu. Bazı sürücüler yolun kenarına çekip yağışın dinmesini bekledi.

Kocaeli'de etkili olan dolu ve sağanak yağış sebebiyle sürücülere zor anlar yaşadı.

Kocaeli'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Körfez ilçesinde aniden bastıran dolu ve yağmur sebebiyle TEM Otoyolu'nda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekince araçlarını sağa çekerek yağışın dinmesini bekledi. Yoğun yağış sebebiyle su birikintisi de meydana gelirken, trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.