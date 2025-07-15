Kocaeli'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Kocaeli'de bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan ve 115 yıl 9 ay hapis cezası ile 1 milyon 800 bin TL para cezasına çarptırılan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli'de bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık suçundan hakkında 115 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 800 bin TL para cezası bulunan hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan 115 yıl hapis ve 1 milyon 800 bin TL para cezası bulunan Ö.A.'yı takibe aldı. İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucunda Ö.A., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Ö.A'nın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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