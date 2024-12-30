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Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Milyon TL'lik Vurgun

Kocaeli'de Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Milyon TL'lik Vurgun
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Kocaeli'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 kişiyi 3 milyon TL dolandıran şahıslar, İstanbul, Konya ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerden üçü tutuklandı.

Kocaeli'de yaşayan 2 kişiyi kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 3 milyon TL dolandıran şahıslar, polisin 3 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesinde yaşayan 2 vatandaşa kendilerini 'polis ve savcı' olarak tanıtarak 3 milyon TL dolandıran şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul, Konya ve Muğla illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda B.Y., B.S., Y.E.S., Ö.M.P. ve H.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden Y.E.S., Ö.M.P. ve B.S. tutuklanırken, B.Y. ve H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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