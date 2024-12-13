Üye Girişi
Haberler
Trump'a Türkiye tavsiyesi: İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı
"Trump bu fırsatı kaçırmayacak! İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı"
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan yeniden gözaltında
Taksiciye dehşeti yaşatan saldırgan yeniden gözaltında

Kocaeli'de Dolandırıcılık: Kendilerini Polis Olarak Tanıtan 2 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de Dolandırıcılık: Kendilerini Polis Olarak Tanıtan 2 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'te kendilerini polis olarak tanıtıp 872 bin TL dolandırdığı iddia edilen iki kişi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp bir vatandaşı 872 bin TL dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşı dolandırdığı tespit edilen Ş.Y. ve A.B. isimli şüphelilerin peşine düştü. İddiaya göre, şüphelilerin mağduru yönlendirerek 872 bin 266 TL değerindeki ziynet eşyalarını bozdurttuğu ve parayı belirttikleri hesaba havale ettirdiği belirlendi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y. ve A.B. tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Duruşma salonundaki saldırının başladığı an: Tolga size emanet
img

Rusya'ya neden kaçtığı belli oldu! İşte Moskova'daki serveti
img

Patronlardan milyonlarca çalışanı küplere bindirecek talep
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması! 'Bakanlığa şikayet edin'
Restoranlarda 'zorunlu' 1500 TL harcama limiti uygulaması
Twente-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak
Beşiktaş'a Avrupa'da yasak
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi! AK Parti yükselişe geçti
Suriye'deki gelişmelerin ardından ilk seçim anketi

Son Dakika Haberleri

Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer ucuna birer kişinin oturup karşılıklı olarak havada yükselip inmesini sağlayan aracın adı ... Sevgiliye, arkadaşa zor doğruluk soruları (DC soruları zor) Hatayspor - Göztepe Maçı Yayın Bilgisi Hatayspor - Göztepe Maçı Yayın Bilgileri Hatayspor Göztepe Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak? Hatayspor Göztepe CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Hatayspor Göztepe maçı ne zaman? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Mehmet Yılmaz Ak cinsiyet mi değiştirdi? Stanley neden termosları geri çağırıyor, hangi modelleri çağırdı? Pınar Aydınlar neden gözaltına alındı? Pınar Aydınlar ne dedi? MasterChef Erim ablası Eda kim, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.