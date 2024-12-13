Kocaeli'de Dolandırıcılık: Kendilerini Polis Olarak Tanıtan 2 Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp bir vatandaşı 872 bin TL dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşı dolandırdığı tespit edilen Ş.Y. ve A.B. isimli şüphelilerin peşine düştü. İddiaya göre, şüphelilerin mağduru yönlendirerek 872 bin 266 TL değerindeki ziynet eşyalarını bozdurttuğu ve parayı belirttikleri hesaba havale ettirdiği belirlendi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y. ve A.B. tutuklandı. - KOCAELİ