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Kocaeli'de Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 7 Yaralı

Kocaeli'de Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 7 Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında 30 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Olayda toplam 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Patlama, 5 katlı bir binanın üçüncü katında meydana geldi ve büyük hasara yol açtı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Olay, saat 11.30 sıralarında Mevlana Mahallesi 866 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, doğalgaz sebebiyle 5 katlı binanın üçüncü katında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları bölgede bulunan hastanelere sevk etti. Patlamada Şerife B.S. (30), A.T.S. (4), B.S. (8), N.I. (6), Günay Ergen (65), B.T. (40), Z.K. (50) ile Ö.E.E. (17) yaralandı. Durumu ağır olan Günay Ergen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik kocaeli 3-sayfa Sağlık Gebze

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