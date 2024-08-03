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Kocaeli'de Doğalgaz Borusuna Asılı Halde Ölü Bulundu

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir evde 52 yaşındaki bir adam doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 52 yaşındaki adam, evinde doğalgaz borusuna asılı halde bulundu.

Olay, Körfez ilçesi Yavuz Selim Mahallesi TOKİ Körfez Kent 4. Etap'ta bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki Mehmet Kanlı evinde akrabaları tarafından doğalgaz borusuna asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kanlı'yı hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kanlı hayata döndürülemedi. Mehmet Kanlı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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