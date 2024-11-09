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Kocaeli'de Doğal Gaz Patlamasında Ölüm Sayısı 2'ye Yükseldi

Kocaeli'de Doğal Gaz Patlamasında Ölüm Sayısı 2'ye Yükseldi
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanan 30 yaşındaki bir kadın, 17 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Olayda toplamda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 22 Ekim'de 7 kişinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlamasında ölü sayısı 2'ye yükseldi. 2 çocuk annesi 30 yaşındaki genç kadın, hastanede 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 22 Ekim saat 11.30 sıralarında Mevlana Mahallesi 866 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz sebebiyle 5 katlı binanın üçüncü katında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları bölgede bulunan hastanelere sevk etti. Patlamada Nisa Nur I. (6), Buğlem Gözde S. (8), Alparslan Tuna S. (5), Günay Ergen (65), Birsen T., Zeki K., Ö.E.E. (17) ve Şerife Sarı (30) yaralanmıştı. Yaralılardan Günay Ergen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ergen'in, evden çıkıp camiye gittiği sırada patlamaya yakalandığı öğrenildi. Birsen T., Zeki K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise taburcu edilmişti.

17 günlük yaşam mücadelesi kaybetti

Patlamada yaralanan ve 17 gündür tedavisi devam eden 30 yaşındaki Şerife Sarı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk annesi olan 30 yaşındaki genç kadının cenazesinin Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Yağcılar köyüne gideceği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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