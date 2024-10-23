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Kocaeli'de Doğal Gaz Patlaması: 7 Yaralı, 1 Ölü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 7 kişi yaralanırken, 65 yaşındaki Günay Ergen hayatını kaybetti. Patlaması sonrası 3 yaralı taburcu edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün bir evde doğal gaz patlaması sonucu yaralanan 7 kişiden 3'ü taburcu edildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Mevlana Mahallesi 866 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz sebebiyle 5 katlı binanın üçüncü katında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları bölgede bulunan hastanelere sevk etti.

Patlamada Nisa Nur I. (6), Buğlem Gözde S. (8), Alparslan Tuna S. (5), Günay Ergen (65), Birsen T., Zeki K., Ö.E.E. (17) ve Şerife B.S. (30) yaralandı. Yaralılardan Günay Ergen, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ergen'in, evden çıkıp camiye gittiği sırada patlamaya yakalandığı öğrenildi. Birsen T., Zeki K. ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin taburcu edildiği, diğer yaralıların ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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