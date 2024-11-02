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Kocaeli'de Doğal Gaz Borusu Patladı, Yangın Çıktı

Kocaeli'de Doğal Gaz Borusu Patladı, Yangın Çıktı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen doğal gaz borusu patlaması sonucu çıkan yangın, bir evin çatısına sıçradı. İki kişi hafif yaralandı, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Yükselen alevler tek katlı evin çatısına sirayet etti.

Cedit Mahallesi Maslak Sokak'ta gerçekleştirilen altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın tek katlı evin çatısına sirayet etti. Mustafa Ç. ile eşi Ayşe Ç. de evden çıkmaya çalışırken düşerek hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve gaz ekipleri sevk edildi. Yaşlı çift, ilk müdahalelerinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sebebiyle evde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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