Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de depo alev alev yandı, alevler gökyüzüne yükseldi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan depo alev alev yanarken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Kocaeli'de depo alev alev yandı, alevler gökyüzüne yükseldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan depo alev alev yanarken, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangın, Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde bulunan depoda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyürken dumanlar gökyüzünü bürüdü. Yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken herhangi bir yaralanma olayı olmadı, depo ise kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Kocaeli İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Dağı bugün, bu hafta var mı? Gönül Dağı yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? ADANA DEMİRSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Adana Demirspor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? PENDİKSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: Pendikspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? Pendikspor Beşiktaş canlı yayın linki! Adana Demirspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adana Demirspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Pendikspor - Beşiktaş maç kadrosu! Pendikspor - Beşiktaş ilk 11'ler belli oldu mu? Pendikspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pendikspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Eyüpspor maçı nereden izlenir? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Tofaş Basket maçı! Arda Güler Almeria maçında oynayacak mı? Arda Güler kadroda var mı, oynuyor mu? Köln - Dortmund maçı hangi kanalda, saat kaçta? Köln - Dortmund maçı nereden izlenir? Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ayın kaçında, hangi gün bitiyor? Sömestr tatili ne zaman sona eriyor? 15 tatil uzatıldı mı? Yarıyıl tatili bir ay mı oldu, kaç gün oldu? Sömestr tatili 15 gün mü, 30 gün mü? BİM aktüel ürünler kataloğu 20 Ocak: Bu hafta BİM'de neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 20 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? AK Parti Zeytinburnu belediye başkan adayı kimdir? AK Parti Zeytinburnu adayı açıklandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title