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Kocaeli'de deniz ortasında korkutan hortum

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de deniz ortasında korkutan hortum

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahilinde deniz ortasında çıkan hortum korkuttu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Cebeci Sahilinde deniz ortasında çıkan hortum korkuttu. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

Kandıra Cebeci Sahillinde denizde ortaya çıkan hortum paniğe sebep oldu. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu denizde, hortum yaklaşık 10 dakika sürdü. Denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortumun etkisini kaybetmesiyle olumsuz bir durum yaşanmadı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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