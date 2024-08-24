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Kocaeli'de Demir Saç İddiası: Şirket Sahibi Jandarma Baskınıyla Şaşırdı

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Kocaeli'de bir firma, 3 milyon TL değerinde demir saç satın aldıktan sonra projelerinin iptal olduğunu öne sürerek mallarını geri almalarını istedi. Ancak malları tıra yüklerken jandarmanın hırsızlık ihbarlı baskınıyla karşılaştılar.

Kocaeli'de 3 milyon TL değerinde demir saç satın alarak paranın yarısını ödediği iddia dilen firma, 1 ay sonra projelerinin iptal olduğu gerekçesiyle şirketten malları geri almalarını istedi. Alıcı firmanın deposundan ürünlerini tıra yükleyen şirket sahibi, jandarmanın hırsızlık ihbarlı baskınıyla neye uğradığını şaşırdı.

Edinilen bilgiye göre, 5MK Metal Çelik İnşaat Ticaret Danışmanlık Limited Şirketi 1 ay önce Sidelya Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 3 milyon TL değerinde demir saç malzemesi satarak nakliyesini gerçekleştirdi. Şirket paranın yarısını verirken, diğer yarısını ise başka tarihe erteledi. Aradan geçen bir ay üzerine satıcı şirket parasını isteyince, iddiaya göre Sidelya Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, projelerinin iptal olduğunu söyleyerek mallarını geri almalarını talep etti. Bunun üzerine firmaya 3 tırla giden 5MK Metal Çelik İnşaat Ticaret Danışmanlık Limited Şirketi sahibi Mehmet Oral, Sidelya Metal firması personelleri ile mallarını araçlara yükledi. İkinci tırı malzemeler yüklendiği sırasında jandarma ekipleri hırsızlık ihbarıyla depoya baskın düzenledi. Sidelya Metal firmasının hırsızlık ihbarı üzerine çalışmalar dururken, Mehmet Oral, yaşadıkları karşısında şoka uğradığını söyledi. 12 saat süren işlemlerin ardından savcılık kararıyla mallar tırlara yüklenerek yediemine çekildi.

"Zarara uğramamıza rağmen malımızı geri almayı kabul ettik"

Yaşananları anlatan 5MK Metal Çelik İnşaat Ticaret Danışmanlık Limited Şirketi'nin sahibi Mehmet Oral, "Sidelya Metal isimli firmaya bir miktar mal verdik. Bir kısmının ödemesini yapıp, bir kısmının ise yapmadılar. Biz ödememizi isteyince dün bize 'Gelin malınızı geri alın, iade ediyoruz' dediler. Zarara uğramamıza rağmen malımızı geri almayı kabul ettik ve bu sabah erken saatlerde 3 tırla firmaya geldik. Zaten firma bizi içeri aldı. Bir tırımızı yükledi ve dışarı çıkarttı. İkinci tırımızı yüklerken jandarma ile karşılaştık. Hakkımızda hırsızlıkla ilgili ihbarda bulunulmuş. Bize verilen parayı kendilerine iade etmemize ve bu talebin kendilerinden gelmesine rağmen kendi malımıza karşı hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

"'Mallarınızı iade alın, projemiz iptal oldu' diye mail attılar"

Mallarını yediemine götürmek istediklerini söyleyen Oral, "Malımız yediemin olarak Sidelya Metal firmaya bırakılmaya çalışılıyor. Bunu kabul etmek istemiyor, başa bir yediemine teslim etmek istiyoruz ama hala problemimiz çözülmüş değil. 3 gün önceden başlayan iç yazışmaları var. Kalan ödemeyi tamamlayamadıkları için 'Gelsinler mallarına geri alsınlar' diye satın alma sorumlularına whatsapp üzerinden mesaj atmışlar. Bunun dışında dün akşam bize sipariş verdikleri mail adresi üzerinden de 'Mallarınızı iade alın, projemiz iptal oldu' diye mail attılar. Biz de mailden kendilerine, 'Bu bizim için maliyetli ve üzücü bir olay ama madem zarar görüyorsunuz malımızı sabah alacağız' diye söyledik. Kendileri bizi firmaya soktu, hatta bir tırımıza ürünleri kendi personelleri yükledi. İkinci tıra malzeme yüklediğimiz sırada jandarma geldi. Hakkımızda hırsızlık suçuyla ihbarda bulunduklarını öğrendik. Kendi talepleri üzerine malımızı almaya çalıştık ama başımıza bu geldi" şeklinde konuştu.

Sidelya Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Ekonomi kocaeli Suç Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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