Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı - Haberler

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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 9 şüpheli yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda 2 kılıç, 3 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, silahlı terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde haklarında bilgiler bulunan yabancı uyruklu 9 şüpheli yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kılıç, 3 bıçak ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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