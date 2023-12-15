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Kocaeli'de DEAŞ Finansmanı Operasyonu: 6 Gözaltı

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Kocaeli'de polis ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan şafak operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda yasaklı yayınlar, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi.

Kocaeli'de polis ekiplerince DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik yapılan şafak operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ terör örgütünün finansmanının önlenmesine yönelik 13 Aralıkta şafak operasyonu düzenledi. İkametlerde yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, tabanca, para sayma makinesi ve yüksek miktarda para ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Güvenlik Terör Suç Operasyon 3.Sayfa Finans Politika Güncel Haberler

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