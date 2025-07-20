Kocaeli'de Damperli Tırın Kapağı Şoförü Hayatından Etti

Kocaeli'de Damperli Tırın Kapağı Şoförü Hayatından Etti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, damperli tırının başında bekleyen Mevlüt Şafak, kasanın kapağının aniden kapanması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tamir edilen damperli tırının başında bekleyen şoförün, kasanın kapağının aniden kapanması sonucu hayatını kaybettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultan Orhan Mahallesi'ndeki Hasköy Sanayi Sitesi'nde dün meydana gelen olayda, Mevlüt Şafak isimli şoför, 34 ETM 433 plakalı tırının damperli kasasındaki kaynak işlemini izlemeye başladı. Bu sırada kasanın kapağı aniden kapandı. İş yerindeki diğer çalışanlar, sağlık ekipleri gelene kadar karton parçalarıyla güneş ışığını keserek şoförün başında bekledi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı şoföre ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı ve hastaneye kaldırdı. Şoför, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bu arada, feci olayın yaşandığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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