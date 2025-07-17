Kocaeli'de D100 Karayolu'nda Kaza: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu

Kocaeli'de D100 Karayolu'nda Kaza: Sürücü Burnu Kanamadan Kurtuldu
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Kocaeli D100 Karayolu'nda bir otomobil yol ayrımında bariyerlere saplandı. Sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı. Olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli D100 Karayolu'nda meydana gelen kazada otomobil, yol ayrımında bariyerlere saplandı. Sürücü kazayı burnu kanamadan atlattı.

Kaza, Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nun İzmit istikametinde Körfez Barbaros Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş. yönetimindeki 54 DP 194 plakalı Honda marka otomobil, yol ayrımına geldiği sırada şerit değiştirmek istedi. Ancak sürücünün kontrolünden çıkan araç, bariyerlere çarptı. Bariyer, aracın motor kısmına saplandı. Kazada sürücü yara almazken, araçta ciddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü, iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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