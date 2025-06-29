Kocaeli'de D-100 Karayolu'nda Kaza: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'de D-100 Karayolu'nda Kaza: Sürücü Yaralandı
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D-100 karayolunun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

D-100 karayolunun Kocaeli geçişinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan H.K. idaresindeki 34 HK 0827 plakalı Citroen marka otomobil, Kuruçeşme mevkisindeki batı girişleri yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrularak ters dönen otomobil, tekrar bariyerlere çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü H.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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