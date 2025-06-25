Kocaeli'de Çöp Döküm Sahasında Yangın

Kocaeli'de Çöp Döküm Sahasında Yangın
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İzmit ilçesindeki İZAYDAŞ çöp döküm sahasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki çöp döküm sahasında yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.'nin (İZAYDAŞ) çöp döküm sahasında henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

Takviye olarak su tankerleri ve kepçeler de bölgeye gönderildi. Yoğun dumanla mücadele eden ekiplerin müdahalesi, havadan da görüntülendi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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