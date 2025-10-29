Kocaeli'de Çöken Binanın Enkazında 5 Kişilik Aileden 2'nin Cansız Bedeni Bulundu
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde bulunan bir bina sabah saatlerinde çökmüş ve 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. Yürütülen çalışmalar sonucunda aileden 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, ekipler tarafından enkazdan çıkarıldı. Ailenin diğer üyelerini kurtarmak için çalışmalar devam ediyor. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa