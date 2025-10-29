Kocaeli'de çöken binadan 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken 6 katlı binanın enkazında yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan 6 katlı binanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında enkazda mahsur kalan 5 kişilik Bilir ailesinin 3 çocuğundan Muhammed Emir ve Nisa'nın cansız bedenine ulaşıldığı bildirilmişti. Enkazdan 1 kişi sağ olarak kurtarılarak ambulansa alındı. Enkazdan çıkarılan kişinin 18 yaşındaki Dilara Bilir olduğu öğrenildi. - KOCAELİ