Kocaeli'de Çöken Bina: 2 Çocuk Cansız Bedene Ulaşıldı, Ebeveynler için Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada, 12 saat süren arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, hala enkaz altında bulunan anne ve babayı kurtarmak için çalışmalara devam ediyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken ve 2 çocuğun cansız bedenine ulaşılan binada, arama-kurtarma çalışmaları 12. saatine girdi. Ekipler, enkaz altındaki anne ve babaya ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, sabah saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kaldı. Toplam 627 personelin katılımıyla yürütülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında, gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir (12) ve Nisa'nın (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara (18) ise enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Çalışmaların 12. saatine girilirken, ekiplerin enkaz altında kalan baba Levent (44) ve anne Emine Bilir'e (37) ulaşmak için yürüttüğü operasyon devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
