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Kocaeli'de çok sayıda tarihi eser ve binlerce makaron ele geçirildi

Kocaeli'de çok sayıda tarihi eser ve binlerce makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de Nisan ayında jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde çok sayıda tarihi eser, kaçak akaryakıt, kaçak sigara ve on binlerce makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de Nisan ayında jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde çok sayıda tarihi eser, kaçak akaryakıt, kaçak sigara ve on binlerce makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, nisan ayı içerisinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar neticesinde bin 51 tarihi eser, 4 bin litre kaçak akaryakıt, 25 bin 500 makaron, 2 bin 490 bandrolsüz kaçak sigara ve 19 izinsiz kazı malzemesi ele geçirildi. Olaylar ile ilgisi bulunduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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