Kocaeli'de Çocuklarını Öldüren Babanın Savunması: 'Olayı Hatırlamıyorum'

Kocaeli'de 10 ve 13 yaşlarındaki 2 çocuğunu boğarak öldüren ve arkalarından mektup yazan baba savunmasında, olayı hatırlamadığını ve psikolojik ilaçlar kullandığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti için istenilen raporun beklenilmesine karar verdi.

Dehşete düşüren olay, 23 Mart 2023 tarihinde Körfez'de meydana geldi. Gece saatlerinde Murat R'nin (45) sokakta şüpheli şekilde dolaştığını gören polis ekipleri şahsı durdurdu. Polis; dengesiz davranışlarda bulunup, "Çocuklarımı cennete gönderdim, buraya geldim" gibi ifadeler kullanan şahsın Esentepe Mahallesi'ndeki ikametine gitti. Murat R.'nin annesinin evinde yapılan incelemede, Beril Yağmur (13) ve Yunus Emre R. (10) isimli kardeşlerin cansız bedenlerini bulundu. Murat R. gözaltına alınırken, çocukların cansız bedeni ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Murat R., ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde 5 ay süren tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Olayı hatırlamıyorum"

Olaya ilişkin açılan davanın 4. celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Salonda taraf avukatları hazır bulunurken, sanık Murat R. ise duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşmada taraf avukatları, eksik hususların giderilmesini istedi. Savunması için söz hakkı verilen sanık Murat R., olayı hatırlamadığını, psikolojik ilaç kullandığını ve bu ilaçları ömür boyu kullanacağını söyledi.

Geçtiğimiz celselerde Gözlem İhtisas Dairesi'nden gelen raporda sanığın cezai ehliyeti tam çıkmış ancak avukatların talepleri üzerine Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan da rapor istenmişti. Mahkeme heyeti, Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu'ndan cezai ehliyetine yönelik talep edilen raporun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Çocuklarını öldürüp mektup yazmıştı

Öte yandan, sanık ilk duruşmadaki savunmasında da olayı hatırlamadığını, eşinin kendisine yönelik davranışlarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu ve şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ifade etmişti. Sanığın, çocuklarını öldürdükten sonra yazdığı mektupta ise "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizi almadan yaşamam. Sizlere asla babasızlığın acı gününü yaşatmam. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah'a emanet ediyorum, varsın ben yanayım" satırları yer almıştı. - KOCAELİ