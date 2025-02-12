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Kocaeli'de Cinsel İstismar İddiası: Şoför Beraat Etti

Kocaeli'de Cinsel İstismar İddiası: Şoför Beraat Etti
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Kocaeli'de sosyal medya aracılığıyla tanışan 16 yaşındaki bir öğrenciye otobüste cinsel istismar uygulamakla suçlanan otobüs şoförü, delil yetersizliğinden beraat etti. Olayın detayları ve mahkeme süreci, şoförün iddialarıyla birlikte gazetelere yansıdı.

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden tanıştığı 16 yaşındaki lise öğrencisine otobüste cinsel istismar uyguladığı iddia edilen şoför, delil yetersizliğinden beraat etti.

Olay, 2022 yılında İzmit'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüs şoförlüğü yapan S.E.F. (32), o dönem henüz 16 yaşında olan ve liseye giden G.Ö. ile otobüse binmesiyle tanıdı. Sosyal medya hesapları üzerinden başlayan konuşma, iddiaya göre S.E.F.'nin G.Ö.'ye otobüste taciz etmesiyle son buldu. G.Ö.'nün şikayeti üzerine S.E.F., ifadesi sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre cezaevine kalan sanık, serbest yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

G.Ö. ifadesinde, birden fazla kez S.E.F.'nin kendisini otobüs içinde taciz ettiğini, soyunduğunu dile getirdi.

"Müvekkilim onu reddettiği için husumet besliyor, intikam almak istiyor"

"Çocuğun cinsel istismarı" suçundan açılan davanın 8. celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık S.E.F. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanığın cinsel istismar suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaayı kabul etmeyen sanık avukatı, "Mağdur, sürekli otobüsüne binmek için çaba sarf ediyor. Müvekkilimi eşinden ayırmak için mesaj yazıyor, kendisine musallat oluyor. Müvekkilim onu reddettiği için husumet besliyor, intikam almak istiyor. Aşk kovalamacası var. Sanık hiçbir buluşmada yalnız değil. Mağdur, her buluşmada sanığın ona mermi verdiğini, toplam 60 mermi aldığını söylüyor. Bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Mağdur, sanığın kendisini reddetmesiyle intikam güdüsüyle hareket ediyor" dedi.

Beraat etti

Sanık S.E.F. ise "Suçlamaları kabul etmiyorum. Otobüs şoförü olduğum için G.Ö.'yü arabama binmesi sebebiyle simaen tanırdım. Kendisi beni sosyal medyadan eklemesiyle ismini öğrendim. Ben kendisine evli ve 30 yaşında olduğumu söyledim ancak o arkadaş olmak istedi. Ben reddettikçe G.Ö. saplantılı şekilde bana ve eşime ulaşmaya çalıştı. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden sanığın beraatine karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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