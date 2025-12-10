Haberler

Evler kundaklanmış, cinayet işlenmişti: Dava yeniden görüldü

Evler kundaklanmış, cinayet işlenmişti: Dava yeniden görüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşanan cinayet ve yaralama olayında sanık Ertaş Özariş'e, 'öldürmeye teşebbüs' suçunda tahrik indirimi uygulandı. Dava yeniden görülürken, diğer sanıklar üzerinde daha önce verilen cezalar korundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2022 yılında bir kişinin öldürülmesi, 5 kişinin yaralanması ve iki ev ile bir aracın kundaklanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin daha önce verilen kararın istinaf tarafından bozulmasının ardından dava yeniden görüldü. Davada, sanık Ertaş Özariş hakkında "öldürmeye teşebbüs" suçundan tahrik indirimi uygulandı.

Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Şubat 2022'de iddiaya göre iki aile arasında küfür yüzünden çıkan kavgada Ertaş Özariş, Tarık Tanaç'ı pompalı tüfekle vurarak öldürmüş, olayda 5 kişi de yaralanmıştı. Olayın devamında iki ev ve bir araç kundaklanmış, 5 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İfadeleri alınan Salih Özariş (32), Ertaş Özariş (21), Yavuz Özariş (30), Erkan Özariş (19) ve E.Ö. (32) adliyeye sevk edilmiş, E.Ö. (32) adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Erkan, Salih ve Yavuz Özariş de yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 27 Kasım 2024 tarihinde verilen ilk kararda sanık Ertaş Özariş'e, Tarık Tanaç'a yönelik "kasten öldürme" suçundan tahrik indirimiyle 18 yıl, Sedat Tanaç'a yönelik "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl ve diğer mağdurlara yönelik "kasten yaralama" suçlarından ise toplam 5 yıl 22 gün hapis cezası verilmişti.

Diğer sanıklaradan Salih Özariş 11 yıl 3 ay, Erkan Özariş 4 yıl 6 ay, Yavuz Özariş 9 yıl, Tahir Tanaç, Yılmaz Tanaç ve Vedat Tanaç ise her biri 5 ay 18 gün hapis cezası almıştı. Ayrıca Vedat Tanaç, "mala zarar verme" suçundan da 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Avukatların itirazı üzerine bu karar, üst mahkeme olan istinaf tarafından bozulmuştu.

Dava yeniden görüldü

Bozulan karar sebebiyle dava Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldü. Mahkeme salonunda tutuklu sanık Ertaş Özariş ve avukatı hazır bulunurken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Tahliyesini isteyen sanık Ertaş Özariş, öldürme kastı olmadığını söyleyerek, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirtti.

"Öldürmeye teşebbüs" suçuna tahrik indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti, diğer sanıklar yönünden 27 Kasım 2024 tarihinde verilen kararı korurken, tutuklu sanık Ertaş Özariş hakkında Sedat Tanaç'a karşı işlediği "öldürmeye teşebbüs" suçunda tahrik indirimi uyguladı ve bu suçtan verilen cezayı 6 yıl 9 aya düşürdü. Ertaş Özariş'in diğer kişilere yönelik işlediği suçlardan aldığı cezalar ise değiştirilmedi. - KOCAELİ

