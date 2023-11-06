Kocaeli'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. İki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bıçakla yaralanmalara neden oldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Çamlıtepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir pastanenin önünde, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Y.G. ile S.K. tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirlerini bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa