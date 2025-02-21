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Kocaeli'de Cezaevinden Firar Eden Hükümlüyle Birlikte 10 Kişi Yakalandı

Kocaeli'de Cezaevinden Firar Eden Hükümlüyle Birlikte 10 Kişi Yakalandı
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Kocaeli'de, cezaevinden firar eden ve hakkında 10 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan M.G. ile birlikte toplam 10 kişi polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemler devam ediyor.

Kocaeli'de cezaevinden firar eden hükümlünün de aralarında bulunduğu 10 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, aralarında 23 Temmuz 2024'de cezaevinden firar eden ve hakkında 10 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan M.G.'nin de olduğu 10 şahıs yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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