Kocaeli'de Cezaevi Firarisi Ormanda Yakalandı

Kocaeli'de jandarma ekipleri, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisini, ormanda kovalamaca neticesinde yakaladı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "Hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan A.Ö. isimli hükümlünün, İzmit'te orman işçisi olarak çalıştığını tespit etti. Ormanda yapılan aramada devriye ekiplerini fark eden A.Ö. kaçmaya başladı. Kovalamaca neticesinde A.Ö. yakalanarak, yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KOCAELİ